واشنطن: إجراءات جديدة لحماية القوات الأمريكية ودعم إسرائيل

تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز حماية القوات الأمريكية في المنطقة، ومساعدة إسرائيل في أعقاب هجوم حماس، والتصعيد الأخير من جانب إيران والميليشيات التابعة لها.

وكشف موقع "إنسايدر" نقلًا عن وزير الدفاع لويد جيه أوستن أنه سيتم اتخاذ خطوات جديدة لزيادة حماية القوات الأمريكية في المنطقة.

وأوضح أوستن الذي زار إسرائيل السبت، أن إرسال حاملة الطائرات يأتي في إطار "ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود لتوسيع الحرب في أعقاب هجوم حماس".

وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، أنها قررت إرسال حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط، وذلك مع استمرار التصعيد بين حماس وإسرائيل.

وأشار الموقع إلى أن حاملة الطائرات "يو إس إس أيزنهاور" ومجموعة السفن الحربية التابعة لها ستنضَم إلى "جيرالد فورد" التي سبق وأن تم نشرها في المنطقة في أعقاب هجوم "طوفان الأقصى".