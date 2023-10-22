واشنطن: إجراءات جديدة لحماية القوات الأمريكية ودعم إسرائيل
تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز حماية القوات الأمريكية في المنطقة، ومساعدة إسرائيل في أعقاب هجوم حماس، والتصعيد الأخير من جانب إيران والميليشيات التابعة لها.
وكشف موقع "إنسايدر" نقلًا عن وزير الدفاع لويد جيه أوستن أنه سيتم اتخاذ خطوات جديدة لزيادة حماية القوات الأمريكية في المنطقة.
وأوضح أوستن الذي زار إسرائيل السبت، أن إرسال حاملة الطائرات يأتي في إطار "ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود لتوسيع الحرب في أعقاب هجوم حماس".
وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، أنها قررت إرسال حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط، وذلك مع استمرار التصعيد بين حماس وإسرائيل.
وأشار الموقع إلى أن حاملة الطائرات "يو إس إس أيزنهاور" ومجموعة السفن الحربية التابعة لها ستنضَم إلى "جيرالد فورد" التي سبق وأن تم نشرها في المنطقة في أعقاب هجوم "طوفان الأقصى".
وأوضح أوستن أن نشر السفن الحربية يؤكد "التزام واشنطن الحازم بأمن إسرائيل والتصميم على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذه الحرب".
وقال وزير الدفاع الأمريكي إنه "تم تنشيط نشر بطارية الدفاع الجوي للارتفاعات العالية (ثاد) بالإضافة إلى نظام باتريوت إضافي في جميع أنحاء المنطقة لزيادة حماية القوات الأمريكية".
و نظام ثاد هو نظام دفاع صاروخي مضاد للصواريخ الباليستية من شركة لوكهيد مارتن مصمم لاعتراض الأهداف داخل وخارج الغلاف الجوي، وفقًا للشركة المصنعة.
وبالإضافة إلى الأنظمة الصاروخية، أشار أوستن إلى أن قوات أمريكية إضافية قد أعطيت الأمر للانتشار كجزء من "التخطيط الحكيم للطوارئ"، حيث نبه البنتاغون بالفعل أكثر من 2000 جندي للاستعداد لهذه المهمة، حسبما أفاد موقع "إنسايدر" سابقًا.
وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم الدعم لإسرائيل، الحليف الرئيسي لواشنطن في الشرق الأوسط، بعد الهجوم المباغت الذي شنته حماس.
المصدر: موقع "إنسايدر"