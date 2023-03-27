غالانت يدرس تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار إقالته

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إقالة غالانت من منصبه كوزير للدفاع، بسبب دعوته لوقف خطة الإصلاح القانونية التي أثارت زوبعة من الجدل والاحتجاجات داخل إسرائيل منذ أسابيع.

وقالت القناة "12" العبرية إن "غالانت، يفكر بتقديم طلب استئناف إلى المحكمة العليا ضد قرار فصله من عمله كوزير للدفاع".

وأوضحت القناة العبرية، أن "يؤاف غالانت، اتصل بأحد أكبر مكاتب المحاماة في إسرائيل للتحقق من خياراته القانونية، بما في ذلك إمكانية تقديم التماس ضد رئيس الوزراء بشأن عزله".