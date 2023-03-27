غالانت يدرس تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار إقالته

غالانت يدرس تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار إقالته

إرم نيوز

ذكرت وسائل إعلام عبرية، الأحد، أن وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يؤاف غالانت يدرس تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار إقالته.

اتصل يؤاف غالانت بأحد أكبر مكاتب المحاماة في إسرائيل للتحقق من خياراته القانونية، بما في ذلك إمكانية تقديم التماس ضد رئيس الوزراء.
القناة "12" العبرية

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إقالة غالانت من منصبه كوزير للدفاع، بسبب دعوته لوقف خطة الإصلاح القانونية التي أثارت زوبعة من الجدل والاحتجاجات داخل إسرائيل منذ أسابيع.

وقالت القناة "12" العبرية إن "غالانت، يفكر بتقديم طلب استئناف إلى المحكمة العليا ضد قرار فصله من عمله كوزير للدفاع".

وأوضحت القناة العبرية، أن "يؤاف غالانت، اتصل بأحد أكبر مكاتب المحاماة في إسرائيل للتحقق من خياراته القانونية، بما في ذلك إمكانية تقديم التماس ضد رئيس الوزراء بشأن عزله".

الانقسام المتزايد في المجتمع الإسرائيلي يتغلغل ووصل للجيش والأجهزة الأمنية.
يؤاف غالانت

وعلّق غالانت على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إقالته من منصبه، بالقول: "أمن دولة إسرائيل دائمًا وسيبقى مهمة حياتي".

وتابع "طوال حياتي أنا منشغل ليلًا نهارًا، بخدمة دولة إسرائيل، وأنا بالزي العسكري عرَّضت حياتي للخطر عشرات المرات، ومن أجل دولة إسرائيل، أنا مستعد للمخاطرة ودفع الثمن".

وواصل حديثه قائلًا: "أرى كيف أن مصدر قوتنا آخذ بالتآكل، كوزير أمن لدولة إسرائيل أقول بالشكل الأوضح إن الانقسام المتزايد في المجتمع الإسرائيلي يتغلغل ووصل للجيش والأجهزة الأمنية".

غالانت يدرس تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار إقالته
نتنياهو يقيل وزير الدفاع غالانت من منصبه

وأشار غالانت في حديثه إلى أن هذا خطر واضح، وفوري وملموس على أمن البلاد، ولن أسمح بوقوع هذا الأمر".

إسرائيل
أخبار

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com