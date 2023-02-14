دول غربية تعبر عن الانزعاج من الاستيطان الإسرائيلي
أعلن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، في بيان مشترك، أن بلدانهم منزعجة بشدة بسبب إعلان الحكومة الإسرائيلية بشأن المستوطنات.
وقال الوزراء من ألمانيا: "نعارض بشدة أي تحركات أحادية من شأنها ألا تؤدي إلا لتفاقم التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتقوض جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض".
عارض وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة بشدة أي تحركات أحادية من شأنها ألا تؤدي إلا لتفاقم التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين
وأضاف البيان: "نواصل دعم السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط والذي يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين".