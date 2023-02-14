دول غربية تعبر عن الانزعاج من الاستيطان الإسرائيلي

أعلن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، في بيان مشترك، أن بلدانهم منزعجة بشدة بسبب إعلان الحكومة الإسرائيلية بشأن المستوطنات.

وقال الوزراء من ألمانيا: "نعارض بشدة أي تحركات أحادية من شأنها ألا تؤدي إلا لتفاقم التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتقوض جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض".