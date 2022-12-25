المدعية العامة بباريس: المتهم بقتل 3 أكراد وإصابة آخرين أبدى "كراهية للأجانب"

قالت لور بيكيو، المدعية العامة في العاصمة الفرنسية، اليوم الأحد، إن المشتبه به في المسؤولية عن قتل ثلاثة أشخاص من الجالية الكردية في باريس أخبر المحققين عن "كرهه للأجانب".

واعتقلت السلطات الرجل (69 عامًا) يوم الجمعة بعد أن قتل رجلين وامرأة بالرصاص في مركز ثقافي كردي ومقهى كردي في الدائرة العاشرة بالعاصمة الفرنسية باريس.