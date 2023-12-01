تعزيز التحالف العسكري بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو سياسيًا ودبلوماسيًا

قرر وزراء خارجية تكتل دول الساحل الثلاث، مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، الخميس، تعزيز تحالفهم سياسيًا ودبلوماسيًا، بعد أن أنشئ لتوحيد الجهود العسكرية بين هذه الدول التي تحكمها مجالس عسكرية جاءت بعد انقلابات.

واجتمعت وزيرة خارجية بوركينا فاسو، أوليفيا روامبا ونظيرها النيجري بكاري ياو سانجاري ومضيفهم المالي عبدولاي ديوب، الخميس، في باماكو، لإعطاء هذا التحالف بعدًا سياسيًا ودبلوماسيًا، وفق إذاعة فرنسا الدولية.

وهذا التحالف أنشأته البلدان المعنية، في 16 سبتمبر الماضي، بعد اتفاق دفاعي بالأساس، حيث قررت مالي والنيجر وبوركينافاسو تجميع مواردها العسكرية لمحاربة الجماعات المتمردة أو المتشددة، لكنها تريد الذهاب إلى أبعد من ذلك وإيجاد اتحاد اقتصادي وسياسي حقيقي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت الدول الثلاث، في نهاية الأسبوع الماضي، عزمها تعزيز التبادل التجاري بينها، وتنفيذ مشاريع طاقوية وصناعية مشتركة، وإنشاء بنك استثماري، وحتى شركة طيران مشتركة ولم يتم تحديد موعد نهائي لهذه المشاريع الطموحة.

ويرمي هذا الاجتماع بين وزراء الخارجية، بحسب بيان صحفي صادر عن الجانب المالي، إلى "اعتماد بروتوكولات إضافية" بشأن "التدابير السياسية والتنسيق الدبلوماسي" يرمي لجعل التكتل منظمة إقليمية تلعب على جميع الجبهات.

وتم تعليق عضوية مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" منذ وقوع الانقلابات العسكرية في كل منها.

وما زالت هذه الدول تتمتع بالعضوية فيها ولكنها لم تعد تشارك في صنع القرار. ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى إجراء الانتخابات والعودة إلى النظام الدستوري.

وتعاني النيجر أيضًا من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتي بدأت نيامي إجراءات قانونية ضدها. وكان من المتوقع أن يصدر حكم بشأنها هذا الخميس لكن تم تأجيله.

وفي السياق، فإن "التفعيل" الجاري لتحالف دول الساحل الأفريقي، والطريقة التي يتشكل بها، يشبه إنشاء بديل لـ"إيكواس"، حيث تشهد ظهور منظمة إقليمية أكثر انسجامًا مع خط السلطات الحالية لهذه البلدان الثلاثة، التي تؤكد تصريحات قادتها أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا غير عادلة، وأنها لن تتفهم مصالح السكان، وأن فرنسا ستتلاعب بها.

وفي كلمته الافتتاحية، يوم الخميس، قال وزير الخارحية المالي، عبد الله ديوب، إن أهداف دول المنطقة "التحرر الكامل، والسيادة الكاملة، وعدم فرض أي إملاءات بعد الآن"، وذلك في إشارة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وكذلك فرنسا.