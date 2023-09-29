أرمينيا تنأى بنفسها عن موسكو.. هل تخسر روسيا آخر موطئ قدم لها جنوب القوقاز؟

في المقابل، اتهم الزعيم الأرميني الحلفاء الحاليين بخلق تهديد لأمن الجمهورية، وانتهاك ما أسماه أعراف الأخلاق الدبلوماسية بين الدول.

ولم يكتفِ "باشينيان" بذلك، بل قال بوضوح إن يريفان صادقت على نظام روما الأساس، الذي كما هو معروف أثار غضب موسكو لأن "منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأدوات الشراكة الإستراتيجية الأرمينية الروسية ليست كافية لضمان الأمن الخارجي لأرمينيا".

وهو ما يعني، بحسب العديد من المراقبين، أن خطة رحيل أرمينيا نحو الغرب يجري تنفيذها بسياسة مختلفة عما سبق .

وكان لدى أرمينيا نهج متعدد الاتجاهات في مجال السياسة الخارجية والأمن قبل "باشينيان"، حيث تطور التعاون مع الغرب أيضًا إلى جانب التفاعل مع روسيا، وهو نهج اتبعته يريفان منذ التسعينيات، فرغم علاقاتها الطيبة مع موسكو انضمت أرمينيا، في العام 1992، إلى مجلس تعاون شمال الأطلسي، وفي العام 1994، أصبحت مشاركًا في برنامج شراكة الناتو من أجل السلام، واستمر التعاون لسنين حتى شارك الجيش الأرميني في مهام الناتو في كوسوفو، وأفغانستان، والعراق.

لكن الأمور أخذت طابعًا مغايرًا، خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأت يريفان تقليص علاقاتها مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي (تضم دول الاتحاد السوفيتي السابق)، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، رفض "باشينيان" التوقيع على الإعلان النهائي لقمة المنظمة، وكذلك مسودة القرار بشأن مساعدة أرمينيا، وكان السبب هو عدم تضمين الوثيقة أي تقييم لتصرفات أذربيجان والتي في اعتقاده هاجمت أرمينيا، مما أدى إلى حرب كاراباخ الثانية رغم أن "باشينيان" نفسه اعترف، في أبريل/ نيسان 2023، بسيادة أذربيجان على كاراباخ.

وواصل "باشينيان" النأي بنفسه عن منظمة معاهدة الأمن الجماعي وروسيا، ففي يناير/ كانون الثاني من هذا العام، رفض الجانب الأرميني إجراء مناورات عسكرية للمنظمة على أراضيه، لكن في سبتمبر/ أيلول، أُجريت مناورات مشتركة "إيجل بارتنر 2023" مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما أثار حفيظة موسكو.

وما زاد من التوتر بين روسيا وأرمينيا هو انطلاق العملية العسكرية الأذربيجانية الأخيرة في كاراباخ خلال انعقاد هذه المناورات، ما اعتبرته يريفان ضوءًا أخضر من موسكو لكي تتحرك باكو.

مهمة جديدة للناتو والعائق تركي

يبدو أن الغرب يواجه الآن مهمة جر أرمينيا إلى حلف شمال الأطلسي، ومؤخرًا، اقترح رئيس لجنة التنمية الأوروبية التابعة لحلف شمال الأطلسي غونتر فيلينغر أن يقوم "باشينيان" بإدخال البلاد إلى الحلف، فهي مرشحة رسميًا للانضمام، لكن إجراءات الانضمام إلى الحلف تفترض موافقة جميع المشاركين فيه.

ويرى خبراء أنه، كما جرى مع السويد وفنلندا، يمكن أيضًا أن يكون لتركيا موقفها مع وجود تناقضات كبيرة مع أرمينيا، ما يجعل من مهمة الناتو مهمة صعبة، يضاف إلى ذلك المطالبات الأرمينية التاريخية من الجانب التركي.

مصير القاعدة العسكرية الروسية في أرمينيا

يرى العديد من الخبراء أن هناك اتجاهين يحاولان السيطرة على التوجه الأرميني الجديد؛ أحدهما أمريكي والثاني فرنسي، ويشير هؤلاء إلى أنه ربما تعمل باريس وواشنطن معًا لقيادة أرمينيا بشكل مشترك بعيدًا عن روسيا.

ومؤخرًا، اتخذت العاصمتان بعض الخطوات، كزيارة الوفد الأمريكي، والتأكيد على الوقوف مع أرمينيا، وأيضًا القنصلية الفرنسية الجديدة التي تم افتتاحها في منطقة سيونيك الأرمينية المتاخمة لأذربيجان. كما سيضافُ إلى هيكل السفارة الفرنسية ملحق عسكري، بحسب ما أعلنته الخارجية الفرنسية.