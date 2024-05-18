بعد زيارة بوتين.. كيف تدعم الصين روسيا في حربها على أوكرانيا؟

في أول زيارة خارجية بعد انتخابه لولاية جديدة، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني شي جين بينغ، الخميس، في زيارة يقول محللون إنها تؤكد عمق العلاقات، وتكشف عن دعم "خفي" تقدمه بكين لموسكو في حربها على كييف.

وبعد لقائهما في بكين أمس، قال الرئيس الصيني إن بلاده مستعدة دائما للعمل على تعزيز التعاون الثنائي مع روسيا، في وقت أكد فيه بوتين أن الصداقة بين البلدين لم ولن تتأثر بالعالم الخارجي.

مساعدات غير مباشرة

وفي قراءته لأسباب الزيارة، قال مدير مركز آسيا في إيفري، مارك جوليان، لـ"إرم نيوز"، إن "بكين لا تنقل أسلحة فتاكة إلى موسكو، والأمريكيون يقولون ذلك"، مشيرا إلى أن الصين تساعد الاقتصاد الروسي.

وأضاف جوليان: "تعد الصين اليوم المستورد الرئيس للنفط من روسيا، مقابل سعر جيد للغاية؛ ما يعني ضخ كمية كبيرة من العملة في الاقتصاد الروسي".

وفي الوقت نفسه، تصدّر الصين المواد الخام والمنتجات والسلع والمكونات الإلكترونية إلى روسيا، بحسب مدير مركز آسيا في إيفري.

ورغم تأكيده أن موسكو لا تحصل على أسلحة بشكل مباشر من بكين، إلا أن جوليا أشار إلى الصين تزود روسيا بأشباه الموصلات وغيرها من المواد التي تدخل في صناعة الكمبيوتر، وأنظمة الملاحة والطائرات دون طيار وغيرها.

وقال: "في الواقع، تساعد الصين صناعة الدفاع الروسية على البقاء واقفة على قدميها، أو على التطور"، وتحدث عن "نوع من الغموض؛ إذ تلعب الصين في هذه المنطقة الرمادية؛ ما يجنبها العقوبات الغربية".

ولفت الخبير الفرنسي إلى أنه "حتى لو احترمت بكين الخطوط الحمراء التي حددها المجتمع الدولي، فإن الأمر لا يزال يمثل مشكلة بالنسبة للبعض، خاصة في الولايات المتحدة".