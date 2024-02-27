واشنطن تتحرك لمواجهة نفوذ موسكو بالساحل الأفريقي.. هل تنجح؟

ويأتي هذا بعد أشهر من نجاح روسيا في التمركز في الساحل الأفريقي عبر التعاون مع المجلس العسكري في مالي ونظيره في بوركينافاسو من خلال مجموعة فاغنر شبه العسكرية التي تخوض معارك مع الجيوش النظامية هناك ضد الجماعات المسلحة.

وقال المحلل السياسي المالي قاسم كايتا إن: "الولايات المتحدة لم تعد قادرة على فرض خيارات معينة على الحكام العسكريين في منطقة الساحل الأفريقي، لذلك تسعى من خلال هذه التحركات إلى تصحيح علاقتها وهذا ممكن في ظل إمكانيات واشنطن التي قد تطرح مساعدات مالية هامة لدول المنطقة وأيضًا الدعم الأمني والعسكري".

وأضاف كايتا لـ "إرم نيوز": "في المقابل التحركات الأمريكية جاءت متأخرة في اعتقادي لأنَّ دولًا مثل روسيا والصين، نجحت بتعزيز مواقعها ونفوذها بينما كانت الولايات المتحدة منشغلة بأزمات أخرى، مثل ما يحدث في غزة، أعتقد أن الدبلوماسية الأمريكية مشتتة اليوم وهذا سيضرها في الساحل الأفريقي".

وقالت المحللة السياسية المتخصصة في شؤون الساحل الأفريقي ميساء نواف عبد الخالق: "مما لا شك فيه أن إعادة الاهتمام الأمريكي بالساحل الأفريقي يندرج في سياق مواجهة النفوذ الروسي والصيني ومكافحة الإرهاب".

وتابعت عبد الخالق لـ "إرم نيوز" أن: "الكل يشاهد كيف تصدَّت الشعوب الأفريقية لما سمَّته بالاستعمار الفرنسي. وهلَّلت ورحبت بالوجود الروسي، لذلك شعر الأمريكيون بتراجع نفوذهم على حساب النفوذ الروسي، فيما يهدف هذا الاهتمام إلى تأمين مكانتهم بالجانب الأمني ومكافحة الإرهاب".

وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة تتدخل خدمة لمصالحها الكثيرة في أفريقيا، وتاريخيًّا تبلورت السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أفريقيا منذ العام 1998 إذ سعت آنذاك إدارة الرئيس بيل كلينتون إلى تأسيس شراكة أمريكية أفريقية جديدة".

وشدَّدت عبد الخالق على أن: "أهمية الساحل الأفريقي بالنسبة إلى الولايات المتحدة، تأتي نظرًا لِما يحتويه من ثروات، مثل: النفط، والذهب، ومعادن شتى؛ إذ تؤكد التقارير الدولية أن 70 في المائة من النفط الأفريقي يتمركز بالغرب الأفريقي، ونصف الاكتشافات النفطية التي عرفها العالم مؤخرًا من نصيب الإقليم، بالتالي هو إقليم مهم جدًّا بالنسبة لواشنطن".