موقع استخباري إسرائيلي ينشر معلومات وصورا من قلب إيران لمسؤول في "فيلق القدس"
كشف موقع استخباري إسرائيلي، الخميس، معلومات حول مسؤول في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قال إنه كان مخولا بتنفيذ محاولة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي في جوروجيا، ردا على عمليات اغتيال شخصيات إيرانية، منسوبة لإسرائيل.
وقال موقع "انتلي تايمز" الإسرائيلي، نقلا عن مصدر استخباراتي، إن هذا المسؤول هو "ضابط بارز وقائد خلية بالوحدة 400 في فيلق القدس".
وأضاف الموقع أن هذا الضابط يدعى حسين رحابان، من مواليد عام 1977، ويقيم في حي ألبوريز في طهران. كما نشر الموقع صورا لمنزل رحابان وسيارته.
وأشار الموقع إلى أن رحابان، "كان قد سعى لاغتيال رئيس غرفة التجارة الإسرائيلية في جورجيا".
وبحسب الموقع الاستخباري الإسرائيلي، فإن "نشر مثل هذه المعلومات يهدف إلى إيصال رسالة للضابط الكبير من الوحدة 400، بأن نهايته يمكن أن تكون مشابهة جداً لنهاية العقيد حسن صياد خدايي، زميله من الوحدة 840 الذي قُتل أثناء وقوف سيارته أمام منزله في طهران".
وكانت إسرائيل أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، "إحباط محاولة اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي ايتسيك موشيه، في جورجيا، حيث تم القبض على باكستاني أرسلته إيران لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي".
وبحسب ما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي في حينه، فإن اعترافات الباكستاني المتهم بمحاولة اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي، أشارت إلى أنه "تلقى أوامر القتل من رجل يدعى سفيان، على صلة بمنظمة إرهابية دولية والسلطات الإيرانية، ودخل إلى جورجيا دون أي مشاكل، وهو الذي أمره بتنفيذ العملية".