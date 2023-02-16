موقع استخباري إسرائيلي ينشر معلومات وصورا من قلب إيران لمسؤول في "فيلق القدس"

وقال موقع "انتلي تايمز" الإسرائيلي، نقلا عن مصدر استخباراتي، إن هذا المسؤول هو "ضابط بارز وقائد خلية بالوحدة 400 في فيلق القدس".

وأضاف الموقع أن هذا الضابط يدعى حسين رحابان، من مواليد عام 1977، ويقيم في حي ألبوريز في طهران. كما نشر الموقع صورا لمنزل رحابان وسيارته.

وأشار الموقع إلى أن رحابان، "كان قد سعى لاغتيال رئيس غرفة التجارة الإسرائيلية في جورجيا".

وبحسب الموقع الاستخباري الإسرائيلي، فإن "نشر مثل هذه المعلومات يهدف إلى إيصال رسالة للضابط الكبير من الوحدة 400، بأن نهايته يمكن أن تكون مشابهة جداً لنهاية العقيد حسن صياد خدايي، زميله من الوحدة 840 الذي قُتل أثناء وقوف سيارته أمام منزله في طهران".