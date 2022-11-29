بدء محاكمة إيراني مهدد بالإعدام بسبب الاحتجاجات

بدأت، اليوم الثلاثاء، في شمال غرب إيران، محاكمة رجل متهم بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام، على صلة بالاحتجاجات التي تهز هذا البلد منذ أكثر من شهرين، وفق ما أعلنت هيئة قضائية.

وتشهد إيران احتجاجات تصفها السلطات بأنها أعمال شغب، منذ وفاة مهسا أميني الشابة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عامًا في 16 أيلول/سبتمبر، بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران من قبل الشرطة، واتهمتها الأخيرة بانتهاك قواعد اللباس الصارمة في البلاد التي تفرض ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وذكر موقع ميزان أونلاين أن "الجلسة الأولى لمحاكمة مجيد رهنورد المتهم بقتل عنصرين من الباسيج في 17 تشرين الثاني/نوفمبر في مشهد بدأت الثلاثاء في هذه المدينة".