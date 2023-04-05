إطلاق صاروخين من غزة باتجاه إسرائيل

أُطلق صاروخان، مساء الأربعاء، من قطاع غزّة باتّجاه إسرائيل، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي وشهود عيان، في قصف يأتي غداة مواجهات عنيفة شهدها الحرم القدسي.

وأفاد شهود عيان في غزّة بأنّ صاروخين أطلقا من شمال القطاع باتجاه إسرائيل، حيث أعلن الجيش أنّ أحدهما سقط داخل غزة والآخر "في منطقة السياج الحدودي" الفاصل بين القطاع والدولة العبرية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها "اعتقلت أكثر من 350 شخصاً" خلال مواجهات عنيفة في المسجد الأقصى أشعل فتيلها "مثيرو شغب"، على حد وصفها.