بعد إضرابه عن الطعام.. إيران تفرج عن المخرج الشهير جعفر بناهي

أطلقت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، سراح "جعفر بناهي" أحد أشهر المخرجين السينمائيين الإيرانيين، وذلك بعدما بدأ، الخميس، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن "السلطات الأمنية في سجن إيفين، شمال طهران، أطلقت، مساء اليوم الجمعة، سراح جعفر بناهي، بكفالة مالية".

كما أكدت دائرة العلاقات العامة لجمعية السينما الإيرانية، الإفراج عن جعفر بناهي من سجن إيفين بعد نحو 7 أشهر من اعتقاله.