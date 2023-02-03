بعد إضرابه عن الطعام.. إيران تفرج عن المخرج الشهير جعفر بناهي
أطلقت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، سراح "جعفر بناهي" أحد أشهر المخرجين السينمائيين الإيرانيين، وذلك بعدما بدأ، الخميس، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن "السلطات الأمنية في سجن إيفين، شمال طهران، أطلقت، مساء اليوم الجمعة، سراح جعفر بناهي، بكفالة مالية".
كما أكدت دائرة العلاقات العامة لجمعية السينما الإيرانية، الإفراج عن جعفر بناهي من سجن إيفين بعد نحو 7 أشهر من اعتقاله.
وأعلن جعفر بناهي، الخميس، إضرابه عن الطعام بسبب ما وصفه بـ"السلوك غير القانوني وغير الإنساني للجهاز القضائي والأمني في سجن إيفين"، واصفًا اعتقاله بـ"الاختطاف".
ويوم 21 من كانون الثاني/ يناير الماضي، ألغت المحكمة العليا في إيران، حكمًا بالسجن 6 سنوات بحق جعفر بناهي، وأحالت قضيته إلى الفرع 21 لمحكمة الاستئناف بمحافظة طهران لإعادة محاكمته.
وكان صالح نيكبخت محامي جعفر بناهي قال في وقت سابق إن حجته القانونية في إلغاء العقوبة واستئناف إجراءات موكله قد قبلها فرع الاستئناف، ووفقًا للقانون يجب الإفراج عنه بكفالة.
وفي 19 من تموز/ يوليو 2022، قضت السلطات القضائية، بالسجن ضد "بناهي" لمدة 6 سنوات بتهمة الدعاية ضد النظام.
ويوم 11 تموز/ يوليو الماضي، تم نقل المخرج "بناهي" إلى مركز إيفين للاحتجاز لقضاء عقوبة السجن.
وأثار اعتقال هذا المخرج بالإضافة إلى عدد من المصورين السينمائيين أثناء الاحتجاجات الشعبية في إيران ردود فعل دولية واسعة النطاق.
ويعتبر "بناهي" من الشخصيات البارزة في السينما الإيرانية، وهو حاصل على العديد من الجوائز من مهرجانات عالمية.