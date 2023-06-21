في مؤتمر إعادة إعمارها.. الغرب يتعهد بمليارات الدولارات لأوكرانيا

وكشف سوناك أيضا، عن إجراءات تشمل ضمانات إضافية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لإطلاق قروض البنك الدولي، الذي قال رئيسه أجاي بانجا، إنها ستسمح للبنك بمواصلة مساعدة "الناس على إعادة بناء حياتهم بعد الدمار".

دعم بالمليارات

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم لأوكرانيا 50 مليار يورو في الفترة من عامي 2024 إلى 2027، كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساعدات إضافية بقيمة 1.3 مليار دولار.

لكن زيلينسكي، الذي تحدث عبر رابط فيديو، قال إن بلاده بحاجة إلى زيادة المساعدة التي تستهدف تنفيذ "مشروعات حقيقية" من شأنها تحفيز نمو الاقتصاد.

وأضاف: "يجب أن ننتقل من مرحلة الاتفاق إلى مرحلة المشروعات الحقيقية... سيقدم وفد أوكراني أشياء ملموسة ونقترح تنفيذها معا خلال جولتي".

وصرح مسؤول أوكراني كبير قبل المؤتمر بأن بلاده تسعى لجمع ما يصل إلى 40 مليار دولار لتمويل الجزء الأول من "خطة مارشال الخضراء" لإعادة بناء اقتصادها.

فاتورة ضخمة

وستكون الفاتورة الإجمالية ضخمة إذ قدرت أوكرانيا والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة في مارس آذار التكلفة بنحو 411 مليار دولار للسنة الأولى من الحرب، ويمكن أن تصل بسهولة إلى أكثر من تريليون دولار.

ويأمل سوناك ومسؤولون غربيون آخرون أن يشجع المؤتمر القطاع الخاص على استخدام موارده للمساعدة في تسريع إعادة إعمار أوكرانيا من خلال الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال إن أكثر من 400 شركة من 38 دولة وقعت على اتفاق أعمال أوكرانيا، وهو إعلان لدعم تعافي البلاد.

لكن ربما لا تزال الشركات ترغب في معرفة ما إذا كان يمكن للدول الاتفاق على طريقة للتأمين ضد الأضرار والدمار الناتجين عن الحرب.

ولم يتضح بعد إلى أي مدى سيساعد إطلاق إطار عمل مؤتمر لندن للتأمين ضد مخاطر الحرب في تخفيف هذه المخاوف.