حماس تدعو للنفير العام في القدس الشرقية والضفة الغربية الجمعة

دعت حركة حماس الفلسطينيين إلى النفير العام، الجمعة، احتجاجا على القصف الإسرائيلي للقطاع وحثتهم على التوجه إلى المسجد الأقصى ومواجهة القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيان يدعو إلى "النفير العام"، حثت حماس الفلسطينيين على "شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى والاعتكاف فيه طيلة يوم الجمعة".

كما دعت حماس الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى "التظاهر والاحتشاد والاشتباك" مع القوات والمستوطنين الإسرائيليين.ولم يصدر بعد تعليق من الجيش الإسرائيلي.