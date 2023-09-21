ألمانيا تدرس منع المكوّنات الصينية في شبكات اتصالات الجيل الخامس

تدرس ألمانيا فرض حظر على المكونات التي تصنّعها الشركتان الصينيتان "هواوي" و"زد تي إي" في شبكات اتصالاتها للجيل الخامس، اعتبارًا من العام 2026، وفق ما أفادت مصادر حكومية لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء.

وقالت المصادر إنه وفقًا لمقترحات من الحكومة، سيتم استبعاد المكونات الصينية من "الشبكة الأساسية" للاتصالات في البلاد، اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير 2026.

وفُهم أن الحظر لن يطال فقط المكونات الجديدة، بل تلك التي تم تركيبها أيضًا.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الألمانية تريد البدء في التخلص التدريجي من مكونات "هواوي" و"زد تي إي" من شبكاتها.

والتغييرات في شبكات الجيل الخامس للهاتف النقال في ألمانيا التي تديرها شركات "دويتشه تليكوم" و"فودافون" و"تليفونيكا"، تُعد "ذات أهمية كبيرة للحكومة الألمانية فيما يتعلق بالسياسات الأمنية"، وفقًا لمسودة وثيقة لوزارة الداخلية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".

وأفادت الوثيقة أن ألمانيا لديها "اعتمادات هيكلية كبيرة" على شركتي "هواوي" و"زد تي إي"، وهو بنظرها ما يستدعي تحركًا عاجلاً.

وتمثل خطة الحكومة جزءًا من إستراتيجية إلمانيا "لإزالة المخاطر" في علاقاتها مع الصين التي أعلن عنها المستشار الألماني أولاف شولتس، في تموز/يوليو، وفقًا للوثيقة.

وأصدرت ألمانيا، في تموز/يوليو الماضي، وثيقة من 64 صفحة تحدد إستراتيجيتها الجديدة للتعامل مع الصين، أكبر شركائها التجاريين.

وسعيًا إلى تحقيق التوازن بين الصين وأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، سعت الوثيقة إلى تحديث موقف ألمانيا تجاه الصين باعتبارها "شريكًا ومنافسًا".

وقال المستشار أولاف شولتس عند تقديم الإستراتيجية: "نريد تقليل التبعيات الحساسة في المستقبل"، مضيفًا أن برلين بذلك "ترد على الصين التي تغيرت وازدادت حزمًا".