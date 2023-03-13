أمريكا وبريطانيا بصدد الإعلان عن اتفاق لتزويد أستراليا بغواصات لمواجهة الصين
من المقرر أن يكشف زعماء الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، اليوم الإثنين، عن خطط لتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية، في تحرك كبير ضد طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وسيصادق الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على تفاصيل ما يسمى بمشروع "أوكوس"، الذي أُعلن عنه لأول مرة في العام 2021، في قاعدة "سان دييغو" البحرية بولاية كاليفورنيا، الميناء الرئيسي للأسطول الأمريكي في المحيط الهادي.
وقال مسؤولون أمريكيون إن أستراليا ستشتري بموجب الاتفاقية 3 غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية من فئة "فرجينيا" في أوائل العقد الثالث من القرن الحالي، مع إمكانية شراء غواصتين أخريين إذا لزم الأمر.
وستنفذ الاتفاقية المعروفة باسم "أوكوس" على مراحل متعددة، تبدأ بزيارة غواصة أمريكية واحدة على الأقل للموانئ الأسترالية في السنوات القادمة، وتنتهي في أواخر العقد الثالث من القرن الحالي ببناء فئة جديدة من الغواصات بتصميمات بريطانية وتكنولوجيا أمريكية.
وبموجب الاتفاقية أيضا، سيتم نشر قوة من الغواصات الأمريكية والبريطانية في غرب أستراليا، للمساعدة في تدريب طواقم أسترالية وتعزيز الردع.