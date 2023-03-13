أمريكا وبريطانيا بصدد الإعلان عن اتفاق لتزويد أستراليا بغواصات لمواجهة الصين

من المقرر أن يكشف زعماء الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، اليوم الإثنين، عن خطط لتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية، في تحرك كبير ضد طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وسيصادق الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على تفاصيل ما يسمى بمشروع "أوكوس"، الذي أُعلن عنه لأول مرة في العام 2021، في قاعدة "سان دييغو" البحرية بولاية كاليفورنيا، الميناء الرئيسي للأسطول الأمريكي في المحيط الهادي.