لوموند: كندا قلقة من فوز ترامب في انتخابات الرئاسة

تستعد الحكومة الكندية بقيادة جاستن ترودو لتداعيات محتملة من إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لا سيما بعد علاقات مضطربة خلال ولايته الأولى.

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية إن تهديدات ترامب الأخيرة بشأن تمويل الناتو تضع ضغوطًا على كندا، ما يسلط الضوء على المخاوف بشأن الدفاع والتجارة.

يشار إلى أن العلاقات المتوترة بين ترودو وترامب، التي تفاقمت بسبب الخلافات التجارية والتوترات الدبلوماسية، تحتم على كندا تطوير استراتيجية استباقية.

وبحسب الصحيفة، تسعى كندا، التي يرتبط اقتصادها بقوة باقتصاد الولايات المتحدة، إلى توقع العواقب المحتملة لعودة ترامب إلى السلطة؛ إذ تهدف مبادرات مثل اجتماع وزير المالية مع الجهات الاقتصادية الكندية، في أيلول /سبتمبر 2023، وإنشاء فريق خاص بقيادة فرانسوا فيليب شامبين، إلى تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة.