"ذا صن": نظام الردع النووي البريطاني أخطأ خلال اختباره
ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن نظام الردع النووي البريطاني ترايدنت أخطأ خلال اختبار الشهر الماضي عندما سقط صاروخ في المحيط بالقرب من الغواصة التي أطلقته.
وأضافت الصحيفة وفقا لرويترز، أنه تعذر اشتعال معززات المرحلة الأولى للصاروخ، المزود برؤوس حربية وهمية، خلال اختبار جرى يوم 30 يناير قبالة ساحل فلوريدا.
وقالت وزارة الدفاع، إن خللا حدث خلال الاختبار.
وقالت الوزارة في بيان: "نظرا لاعتبارات الأمن القومي، لا يمكننا تقديم مزيد من المعلومات في هذا الصدد، لكننا واثقون من أن هذا الخلل يقتصر فقط على هذه الواقعة، وبالتالي لا توجد أي تداعيات على اعتمادية منظومة صواريخ ترايدنت بالكامل والمخزون منها".
وأضافت: "منظومة الردع النووي البريطانية لا تزال آمنة وسليمة وفعالة".
وانتهى اختبار للمنظومة في 2016، والذي ذكرت الصحيفة أنه كان أحدث اختبار من نوعه قبل ذلك، بإخفاق أيضا، إذ أشارت تقارير إلى أن الصاروخ انحرف عن مساره.