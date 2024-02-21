"ذا صن": نظام الردع النووي البريطاني أخطأ خلال اختباره

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن نظام الردع النووي البريطاني ترايدنت أخطأ خلال اختبار الشهر الماضي عندما سقط صاروخ في المحيط بالقرب من الغواصة التي أطلقته.

وأضافت الصحيفة وفقا لرويترز، أنه تعذر اشتعال معززات المرحلة الأولى للصاروخ، المزود برؤوس حربية وهمية، خلال اختبار جرى يوم 30 يناير قبالة ساحل فلوريدا.

وقالت وزارة الدفاع، إن خللا حدث خلال الاختبار.