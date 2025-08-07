أعلن قائد القوات الهجومية الجوية في الجيش الأوكراني، أوليغ أبوستول، عن بناء منشآت محصنة حول مدينة سومي، في ظل وجود مشكلات تتعلق بالتحصينات السابقة بسبب الفساد في مقاطعة سومي.

وتشهد المناطق الحدودية في المقاطعة حالياً اشتباكات وعمليات قتالية.

وكان النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر كاتشورا، كشف الشهر الماضي أن الشرطة تحقق في شبهات اختلاس أموال حكومية من قبل مقاولين شاركوا في بناء التحصينات، وتشمل التحقيقات 6 شركات.

وأضاف أبوستول، في مقابلة مع وسيلة إعلام أوكرانية، "يجب أن تكون قوات الدفاع الأوكرانية مستعدة لجميع السيناريوهات، وتصعيد الوضع في اتجاه سومي أحدها؛ نحن ننفذ حالياً أعمالاً مكثفة لتعزيز التحصينات"، وذلك في معرض رده على سؤال حول جاهزية المدينة للدفاع الدائري.

وفي يوليو/تموز الماضي، أفاد مصدر موالٍ لروسيا بأن جنوداً من القوات المسلحة الأوكرانية يتهمون علناً الحكومة في كييف بسرقة الأموال المخصصة لبناء التحصينات في سومي.

وسبق أن صرّح النائب الأوكراني، سيرغي راخمانين، بأن التحصينات في المقاطعة المتاخمة لروسيا أُنجزت على عجل، وهي غير كافية وذات جودة متدنية.

كما انتقدت النائبة ماريانا بيزوغلايا، في مطلع يونيو الماضي أداء القائد العام للقوات الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، ورئيس الأركان، واتهمتهما بالإعداد السيئ للتحصينات في المنطقة.

وفي أواخر يونيو، أعاد النائب أليكسي غونتشارينكو التأكيد على وجود مشكلات كبيرة في تحصينات المقاطعة، وذلك تعليقاً على تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يستبعد فيها احتمال "استعادة" مدينة سومي.

