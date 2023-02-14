انفجارات واشتباكات في كابول.. وطالبان تتحدث عن مواجهات مع داعش



شهدت العاصمة الأفغانية كابول، مساء الاثنين، سماع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف، فيما تحدثت حركة طالبان عن مواجهات مع تنظيم داعش خلال مداهمة أحد مخابئ التنظيم.

وقالت وكالة أنباء "آماج نيو" الأفغانية، إن عدة انفجارات وإطلاق نار تعرض لها الحي الثامن بالعاصمة الأفغانية كابول مساء يوم الاثنين.

فيما نقل موقع صحيفة "هشت صبح" الأفغانية المستقلة عن مصادر أمنية قولها "إن هذا الصراع اندلع بين عائلة مرتبطة بداعش وجماعة طالبان"، مضيفة "أن ما لا يقل عن 10 انفجارات وقعت حتى الآن في هذه المنطقة".

وأوضحت المصادر، إن "الصراع بين طالبان ومسلحين مجهولين على الطريق الثاني لكارت نو، بالمنطقة الأمنية الثامنة بمدينة كابول، استمر عدة ساعات".