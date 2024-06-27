بوليفيا.. عزل واعتقال قائد الجيش وانسحاب من محيط قصر الرئاسة (فيديو)

وكان سونيجا، الذي اتّهمه الرئيس لويس آرسي بتنفيذ المحاولة الانقلابية، قد ذكر قبل اعتقاله، أن الهدف من تحركه هو "إعادة هيكلة الديمقراطية" في البلاد.

وقال سونيجا وقد أحاط به عسكريون ودبابات إن "القوات المسلّحة تحاول إعادة هيكلة الديمقراطية، لجعلها ديمقراطية حقيقية".

واستدرك سونيجا قائلاً: "ليس ديمقراطية بعض الأسياد الذين يديرون البلاد منذ 30 أو 40 عاماً".