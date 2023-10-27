قتلى ومفقودون أجانب منذ هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل
قُتل الكثير من الأجانب أو جُرحوا أو احتُجزوا رهائن لدى حماس منذ الهجوم الذي شنّته الحركة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.
ووقع منذ ذلك الحين أكثر من 1400 قتيل من الجانب الإسرائيلي حسب السلطات، بينما احتجز مقاتلو حماس ما لا يقل عن 224 شخصا رهائن.
كما أعلنت حماس أن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع أدّى إلى مقتل "نحو 50" رهينة من الذين أسرتهم في هجومها على إسرائيل. ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية هذا الرقم، ولا تملك وكالة فرانس برس إمكانية التحقق من هذا الرقم من مصدر مستقل.
ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف مكثّف ومستمر على قطاع غزة أوقع أكثر من 7 آلاف قتيل غالبيتهم مدنيون وبينهم نحو 3 آلاف طفل حسب حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة.
وبحسب تعداد لوكالة فرانس برس، قُتل نحو 200 مواطن أجنبي يحمل كثير منهم الجنسية الإسرائيلية أيضا.
في ما يأتي ما نعرفه حتى الآن:
الولايات المتحدة: 31 قتيلًا على الأقل و13 مفقودًا ورهائن.
قُتل ما لا يقل عن 31 أمريكيًّا بحسب ما أعلن البيت الأبيض الأربعاء بدون توضيح ظروف مقتلهم، بينما ما زال 13 مواطنا أمريكيا في عداد المفقودين، وفق السلطات الأمريكية.
وأعلن الرئيس جو بايدن أن هناك أمريكيين بين الذين "تحتجزهم حماس". وأفرِج عن أمريكية وابنتها الأسبوع الماضي.
تايلاند: 33 قتيلًا و18 رهينة
قُتل 33 تايلانديا، بحسب بانكوك، فيما احتُجز 18 رهينة، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الخميس. وهناك نحو 30 ألف تايلاندي في إسرائيل يعمل غالبيتهم في قطاع الزراعة.
فرنسا: 35 قتيلًا و9 مفقودين
أعلنت الحكومة الفرنسية أن 35 فرنسيًّا قُتلوا وما زال تسعة في عداد المفقودين أو محتجزين.
ومن بين هؤلاء "ميا شيم"، وهي فرنسية إسرائيلية ظهرت في تسجيل مصوّر نشرته حماس في 16 أكتوبر/تشرين الأول وكان الأول منذ الهجوم.
روسيا: 19 قتيلًا ورهينتان و7 مفقودين
قُتل 19 روسيًّا إسرائيليا، وتحتجز حركة حماس اثنين في قطاع غزة، فيما اعتُبر سبعة في عداد المفقودين، وفق آخر حصيلة للسفارة الروسية في تل أبيب.
أوكرانيا: 21 قتيلًا ومفقود واحد
قُتل 21 أوكرانيا بحسب حصيلة جديدة أعلنتها كييف الخميس، مشيرة إلى وجود مفقود واحد.
النيبال: 10 قتلى ومفقود واحد
قُتل عشرة نيباليين على ما أفادت سفارة النيبال في تل أبيب، "فيما فُقِد الاتصال" مع نيبالي آخَر.
وكان في إسرائيل 265 طالبا نيباليا، 17 منهم كانوا يقيمون في كيبوتس ألوميم (جنوب) الذي استهدفه هجوم حركة حماس.
الأرجنتين: 9 قتلى و21 مفقودًا
أكّدت الأرجنتين مقتل تسعة من مواطنيها، مضيفة أنّ عدد المفقودين ارتفع إلى 21 شخصا. ومن هؤلاء، شقيقان هما إيار وإيتان هورن، حسبما أفاد والدهما.
المملكة المتحدة: 12 قتيلًا على الأقل وخمسة مفقودين
قُتل اثنا عشر بريطانيًا على الأقل فيما لا يزال خمسة آخرون مفقودين، وفق حصيلة جديدة أعلنتها لندن.
وبين القتلى الفتاة "يائير شرابي" البالغة 13 عاما ووالدتها وشقيقتها "نويا" البالغة 16 عاما، فيما لا يزال والدها "إيلي" مفقودا.
كندا: 7 قتلى ومفقودان
أعلنت الحكومة الكندية مقتل كندي سابع. ولا يزال اثنان في عداد المفقودين.
البرتغال: 4 قتلى و4 مفقودين
أعلنت لشبونة مقتل أربعة برتغاليين إسرائيليين، وفقدان أربعة آخرين.
الصين: 4 قتلى ومفقودان
أعلنت بكين الإثنين مقتل أربعة صينيين، وفقدان اثنين.
الفلبين: 4 قتلى ومفقودان
أعلنت الحكومة الفلبينية مقتل أربعة من مواطنيها بينهم امرأة في الـ33، ورجل في الـ42 في هجوم على كيبوتس قرب الحدود مع غزة، وامرأة في الـ49 كانت تشارك في المهرجان الموسيقي.
ولا يزال فلبينيان في عداد المفقودين.
رومانيا: 5 قتلى ومفقود واحد
أعلنت رومانيا مقتل خمسة من مواطنيها، بينهم جندي إسرائيلي - روماني، فيما خُطف روماني آخر بأيدي حماس.
النمسا: 4 قتلى ومفقود واحد
قُتل أربعة نمساويين إسرائيليين، بحسب السلطات، وما زال شخص في عداد المفقودين.
بيلاروس: 3 قتلى ومفقود واحد
أعلنت سفارة بيلاروس في تل أبيب الخميس مقتل ثلاثة من مواطنيها وفقدان شخص رابع.
البرازيل: 3 قتلى ومفقود واحد
قُتل رجل وامرأة إسرائيليان برازيليان وامرأة برازيلية في هجوم حركة حماس.
ولا يزال ميشال نيسنباوم، البرازيلي الإسرائيلي البالغ 59 عاما، في عداد المفقودين.
البيرو: ثلاثة قتلى
أعلنت وزارة الخارجية البيروفية مقتل ثلاثة مواطنين بيروفيين.
الأوروغواي: رهينة واحدة
أكدت الأوروغواي خطف شاني غورين، الإسرائيلية الأوروغوية البالغة 29 عاما، في كيبوتس نير أوز.
جنوب إفريقيا: قتيلان
أعلنت حكومة جنوب إفريقيا مقتل اثنين من رعاياها.
إيطاليا: ثلاثة قتلى
أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية مقتل ثلاثة من مواطنيها، هما مواطنان في الستين من العمر، فضلا عن مواطن آخر (29 عاما) كان موجودا في المهرجان الموسيقي الذي هاجمته حماس.
تشيلي: قتيل ومفقود
أعلنت السلطات التشيلية مقتل تشيلية وفقدان أخرى مقيمة في كيبوتس كيسوفيم.
تركيا: قتيل ومفقود
أعلنت أنقرة مقتل تركي إسرائيلي مقيم مع عائلته في إسرائيل منذ 1972 وفقدان آخر.
إسبانيا: قتيلة ورهينتان
قُتلت إسبانية تحمل كذلك الجنسية الإسرائيلية، فيما احتُجز إسباني متحدر من منطقة الباسك ومتزوج من تشيلية رهينةً، وفق مدريد.
كولومبيا: قتيل ومفقود
أعلنت كولومبيا مقتل أحد مواطنيها وفقدان آخر.
كمبوديا: قتيل واحد
أكدت بنوم بنه مقتل طالب كمبوديّ.
أستراليا: قتيلة واحدة
أعلنت أستراليا مقتل مواطنة أسترالية.
هندوراس: قتيل واحد
أكدت سلطات هندوراس مقتل أحد رعاياها.
أستراليا: قتيلة واحدة
أعلنت أستراليا مقتل مواطنة أسترالية.
أذربيجان: قتيل واحد
قُتل أذربيجاني بحسب باكو.
سويسرا: قتيل واحد
قُتل مواطن إسرائيلي سويسري يبلغ حوالي 70 عاما مقيم في إسرائيل منذ 2004، وفق الحكومة السويسرية.
إيرلندا: قتيلة واحدة
أكدت دبلن مقتل إيرلندية إسرائيلية في الـ22 من العمر.
المكسيك: رهينتان اثنتان
أفادت مكسيكو أن اثنين من رعاياها هما رجل فرنسي مكسيكي (32 عاما) وامرأة إسرائيلية مكسيكية (30 عاما) محتجزان.
هولندا: رهينة واحدة
احتُجز هولندي عمره 18 عاما لدى حماس.
ألمانيا: قتلى ورهائن
يبلغ عدد القتلى من الألمان أقل من عشرة أشخاص، مع وجود "عدد صغير" من الرهائن "مؤلف من رقمَين".
دول فُقد عدد من رعاياها
فُقد مواطنان من باراغواي، واثنان من تنزانيا، واثنان من سريلانكا، وفق ما أكدت مصادر رسمية في هذه الدول.