قتلى ومفقودون أجانب منذ هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل

قُتل الكثير من الأجانب أو جُرحوا أو احتُجزوا رهائن لدى حماس منذ الهجوم الذي شنّته الحركة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.

ووقع منذ ذلك الحين أكثر من 1400 قتيل من الجانب الإسرائيلي حسب السلطات، بينما احتجز مقاتلو حماس ما لا يقل عن 224 شخصا رهائن.

كما أعلنت حماس أن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع أدّى إلى مقتل "نحو 50" رهينة من الذين أسرتهم في هجومها على إسرائيل. ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية هذا الرقم، ولا تملك وكالة فرانس برس إمكانية التحقق من هذا الرقم من مصدر مستقل.

ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف مكثّف ومستمر على قطاع غزة أوقع أكثر من 7 آلاف قتيل غالبيتهم مدنيون وبينهم نحو 3 آلاف طفل حسب حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة.