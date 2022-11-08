إيران تعتقل المحامي الـ23 منذ بدء الاحتجاجات.. وسط دعمهم للمتظاهرين

اعتقلت قوات الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، مصطفى نيلي، أحد أبرز المحامين في إيران.

وجاء ذلك فيما تشن السلطات الإيرانية، حملة اعتقالات واسعة ضد المحامين، منذ بدء الاحتجاجات في أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي عمت أرجاء البلاد، وهي الحملة التي تبدو أنها ردٌّ على تأييد العديد من المحامين للمتظاهرين.

وقالت فاطمة نيلي شقيقة المحامي مصطفى في تغريدة عبر حسابها في تويتر، إن "قوة من جهاز الاستخبارات التابعة للحرس الثوري اعتقلت مصطفى في مطار مهر آباد وسط طهران، مساء الإثنين".

وأضافت أنه "وبعد 3 ساعات من الاعتقال، ذهب 3 رجال أمن وامرأة إلى منزل والدتي وأخذوا متعلقات مصطفى الشخصية".

ويعد مصطفى نيلي أحد أبرز المحامين للعديد من سجناء الرأي السياسيين، وتعرَّض سابقًا إلى ضغوط وتهديدات من قبل السلطات الأمنية بسبب مقابلاته مع وسائل الإعلام الأجنبية.

ونيلي هو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، وقد تم اعتقاله مرات عدة، وأطلق سراحه للمرة الأخيرة في الـ18 من كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي بعد 4 أشهر من الاعتقال.

حملة واسعة

ويأتي اعتقال نيلي، ضمن حملة اعتقالات طالت محامين منذ بدء الاحتجاجات التي اندلعت عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في مركز للشرطة في طهران، إذ إن مصطفى هو المحامي الثالث والعشرون الذي يتم توقيفه خلال 8 أسابيع من الاحتجاجات

وفي الـ12 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، هاجمت القوات الأمنية الإيرانية، تجمع المحامين أمام نقابة المحامين المركزية في "ساحة الأرجنتين" بطهران، واعتدت بالضرب على عدد من المحامين الحاضرين في المسيرة الاحتجاجية، وألقت بقنابل الغاز المسيل للدموع.

واعتقلت القوات الأمنية في هذا التجمع عددًا من المحامين بينهم سعيد شيخ أمام مبنى نقابة المحامين المركزية.

تأييد الاحتجاجات

وفي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، دعا 40 محاميًا إيرانيًّا زملاءهم المحامين والقانونيين، إلى "الانضمام لهم بصفتهم أبناء الشعب".

جاء ذلك في بيان صادر عن هؤلاء المحامين، اعتبروا فيه أن "الغالبية المطلقة من الشعب الإيراني لم تعد تريد نظام الجمهورية الإسلامية"، مؤكدين أن "واجبهم الدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب ضد تعدي النظام"، بحسب تعبيرهم.

وانتقد هذا البيان الذي نقلته قناة "إيران إنترناشيونال" المعارِضة للنظام في طهران، ما وصفه بـ"الولاية المطلقة للفقيه"، مضيفا أن "شرعية أي قانون تعتمد على الموافقة والإرادة العامة، ولا يحق لأي إرادة أخرى أن تقررها".

وأكد هؤلاء المحامون أن المتظاهرين "جاءوا لاستعادة مقعد الحكم من هؤلاء الحكام الطائفيين وغير الأكْفاء".

إضراب عن الطعام

كما أعلن ثلاثة محامين معتقلين في سجون طهران، نهاية أكتوبر الماضي، إضرابهم عن الطعام.

وذكرت آنذاك قناة "إيران إنترناشيونال"، أنه "بعد تشديد الضغط على سينا يوسفي، وأمير مهدي بور، وقاسم بعدي، وكذلك استمرار احتجازهم في سجن تبريز بإيران، أبلغ هؤلاء المحامون الحقوقيون عائلاتهم عبر الهاتف بأنهم سيضربون عن الطعام".