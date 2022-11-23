إعلام عبري: خلية مقدسية تمولها حماس من تركيا نفذت تفجيري القدس

وأضافت: "من المحتمل جدًا أن يكون منفذو العملية من نشطاء حماس الذين تلقوا تدريبات مشتركة مع حزب الله في جنوب لبنان"، متابعة: "مثل هذه المجموعات تتلقى تمويلًا وتوجيهًا من عضو المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، وهو شخصية بارزة للحركة في تركيا".

وأوضحت القناة العبرية: "أصبح لهذه المجموعات قدرات أكبر من الماضي، ولديها حرية حركة غير محدودة في مدينة القدس"، لافتة إلى أن "طبيعة العملية تشير إلى أن مجموعة منظمة تلقت تدريبات وتمويلا هي من قامت بتنفيذها".

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "من المحتمل أن يكون منفذو العمليتين على صلة بتنظيم (داعش)، أو يريدون الانتماء للتنظيم أو قريبين منه".