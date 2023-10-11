تضامنا مع إسرائيل.. وزير الخارجية البريطاني يصل تل أبيب
وصل وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، بهدف إظهار التضامن مع الشعب الإسرائيلي في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "وصل وزير الخارجية إلى إسرائيل اليوم لإظهار تضامن المملكة المتحدة الراسخ مع الشعب الإسرائيلي في أعقاب (الهجمات الإرهابية) التي تشنها حماس".
ووفق المتحدث فإن الوزير "سيلتقي بالناجين من الهجمات وكبار القادة الإسرائيليين لتأكيد دعم المملكة المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وعبّرت بريطانيا وحلفاء غربيون عن دعم راسخ لإسرائيل ونددوا بهجمات حماس، فيما واصلت إسرائيل قصف قطاع غزة خلال الليل واليوم الأربعاء قبل هجوم بري متوقع.
وفي وقت سابق ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن 17 بريطانيا من بينهم أطفال في عداد القتلى أو المفقودين في إسرائيل.