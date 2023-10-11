تضامنا مع إسرائيل.. وزير الخارجية البريطاني يصل تل أبيب

وصل وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، بهدف إظهار التضامن مع الشعب الإسرائيلي في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "وصل وزير الخارجية إلى إسرائيل اليوم لإظهار تضامن المملكة المتحدة الراسخ مع الشعب الإسرائيلي في أعقاب (الهجمات الإرهابية) التي تشنها حماس".