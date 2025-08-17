الحرس الثوري الإيراني: تفكيك خليتين إرهابيتين ومقتل 5 مسلحين

أعلن "الحرس الثوري الإيراني" أن قواته، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية، نجحت في تفكيك "خليتين إرهابيتين" في شمالي وجنوب محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وأوضح بيان أصدره مقر "قدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، أن "المقاتلين تمكنوا من مداهمة منزلين آمنين للمتشددين؛ ما أسفر عن القضاء على 5 من الإرهابيين المدرّبين الذين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات انتحارية وأعمال تخريبية داخل البلاد".

وأضاف البيان أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط 25 كيلوغراماً من المواد المتفجرة وعدد من العبوات الناسفة الجاهزة للاستخدام، مؤكداً استمرار الجهود الاستخبارية لتطهير المنطقة من أي نشاطات تهدد الأمن القومي الإيراني.

ولم يعلن بيان الحرس الثوري عن هوية المسلحين فيما إذا كانوا ينتمون لتنظيم "جيش العدل" البلوشي المعارض، وهو أكثر التنظيمات تدريبياً وقوة.

وكان التنظيم أعلن يوم أمس السبت، مسؤوليته عن الهجوم المسلح الذي استهدف، مساء الجمعة، دورية لقوات الشرطة في مدينة إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وأسفر الهجوم عن مقتل أحد عناصر الشرطة، الرقيب رامين صادقي، فيما أُصيب عنصر آخر بجروح، وفق ما أفاد مركز الإعلام الأمني في المحافظة.

وتُعد جماعة جيش العدل الإيراني جماعة إسلامية مسلحة تُعرف نفسها باسم "جيش العدالة والمساواة"، وتدّعي الدفاع عن حقوق السنة، لا سيما في محافظة سيستان وبلوشستان.

ومنذ تأسيسها، وعلى الرغم من معارضتها للسياسات الداخلية لإيران، شاركت الجماعة في العديد من الاشتباكات المسلحة مع القوات العسكرية والأمنية، وتحمّلت مسؤولية عدة هجمات دامية في المناطق الحدودية جنوب شرقي إيران.

وتشمل أنشطة جيش العدل عمليات اغتيال المسؤولين، واختطاف حرس الحدود، والهجمات على القوات المسلحة الإيرانية.