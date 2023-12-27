تعيين الهولندية سيغريد كاغ لتنسيق المساعدات الدولية إلى غزة

أفادت الأمم المتحدة في بيان أن الهولندية سيغريد كاغ ستكون منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة وستبدأ عملها في الثامن من يناير / كانون الثاني.

وأضافت "ستعمل في هذا الدور على تيسير وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة"، كما أنها ستنشئ "آلية" لتسريع وصول المساعدات إلى غزة من خلال دول غير منخرطة في الصراع.