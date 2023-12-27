تعيين الهولندية سيغريد كاغ لتنسيق المساعدات الدولية إلى غزة
أفادت الأمم المتحدة في بيان أن الهولندية سيغريد كاغ ستكون منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة وستبدأ عملها في الثامن من يناير / كانون الثاني.
وأضافت "ستعمل في هذا الدور على تيسير وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة"، كما أنها ستنشئ "آلية" لتسريع وصول المساعدات إلى غزة من خلال دول غير منخرطة في الصراع.
وسبق أن ترأست كاغ، وهي دبلوماسية مخضرمة في الأمم المتحدة، فريقا دوليا من خبراء الأسلحة المكلفين بالإشراف على التخلص من المخزون الكيميائي السوري.
وفي يوليو/ تموز، أعلنت أنها ستترك الحكومة بسبب البيئة "السامة" المتزايدة للسياسيين في هولندا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان مكتوب "نتطلع إلى التنسيق الوثيق مع السيدة كاغ ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بشأن الجهود المبذولة لتسريع وتبسيط إيصال الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين في غزة".