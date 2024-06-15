الغارديان: "أمل التغيير ضئيل" رغم كثرة مرشحي انتخابات الرئاسة الإيرانية

وبينت الصحيفة أنه كان من المتوقع ألا يسعى رئيسي إلى الفوز بولاية ثانية فحسب، بل أن يلعب كذلك دورًا محوريًا في انتقال القيادة في المستقبل، لافتة أنه مع بلوغ المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي 85 عامًا ومواجهته تحديات صحية، توقع البعض أن يكون رئيسي خليفة محتملًا له.

وأشارت إلى أنه رغم السماح للمرشح الإصلاحي مسعود بيزشكيان، وهو طبيب إصلاحي وعضو البرلمان ووزير الصحة السابق، بخوض غمار الانتخابات الرئاسية هذه المرة، إلا أنها لا تقدم وعدًا يذكر بحدوث تغيير جوهري، معتبرة أن "إدراجه يهدف إلى تقديم وهم الاختيار دون منافسة حقيقية".

الهيمنة العسكرية

ويتوقع المحللون أن يفوز محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان ورئيس بلدية طهران السابق، الذي يتمتع بعلاقات عميقة مع الحرس الثوري الإسلامي، ولا سيما أن ترشيح قاليباف ينسجم مع تفضيل النظام لتوطيد سلطته داخل صفوف المحافظين بدلاً من معالجة السخط العام.

ونوهت إلى أنه مع احتمالية فوز قاليباف بالرئاسة، فإن تاريخه الطويل من مزاعم الفساد ودوره في حملات القمع العنيفة السابقة يزيد من المخاوف بشأن اتجاه النظام، حيث ينظر البعض إلى قيادته المحتملة على أنها خطوة نحو زيادة الهيمنة العسكرية على حكم رجال الدين.

ولفتت إلى أنه رغم الآمال في حدوث تحسينات تدريجية في الحكم وربما تحسين العلاقات مع الغرب في ظل إدارة قاليباف، فإن الفجوة الأساسية بين أولويات النظام وتطلعات الشعب الإيراني لا تزال واسعة.