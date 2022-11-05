طهران تقر بتسليم مسيّرات إلى روسيا

أقرَّ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أن بلاده سلمت روسيا طائرات مسيرة قبل بدء الحرب على أوكرانيا التي اندلعت، في 24 من فبراير/شباط الماضي.

وقال عبد اللهيان في اجتماع المنسقين الوطنيين لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة: قدمنا كمية صغيرة من الطائرات المسيرة إلى روسيا قبل حرب أوكرانيا، وإذا ثبت لنا أن روسيا استخدمتها في الحرب، فلن نقف مكتوفي الأيدي".

وأضاف عبد اللهيان: "إذا التزم الجانب الأوكراني بوعده، سنحقق في هذا الأمر في الأيام المقبلة، ووثائقهم تهمنا"، دون تقديم المزيد من التوضيحات حول ما يتعلق بالوعد الأوكراني.

وعن التقارير التي تتحدث عن عزم إيران تزويد روسيا بصواريخ، قال: "الجزء الصاروخي خاطئ تمامًا، لكن فيما يتعلق بالطائرات المسيرة فهذا صحيح وقد زودنا روسيا بها قبل حرب أوكرانيا".

والخميس الماضي، ذكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كولبا، إن كييف أبلغت طهران عبر القنوات الدبلوماسية بعواقب إرسال شحنات جديدة من الطائرات المسيرة والصواريخ إلى روسيا.

وأضاف كولبا أن القرار الأكثر حكمة بالنسبة لإيران هو قطع التعاون العسكري تمامًا وعدم تزويد روسيا بأي أسلحة لاستخدامها ضد أوكرانيا.