باريس تطالب إيران بالإفراج عن "الرهائن" الفرنسيين

طالبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، بـ"الإفراج الفوري" عن "الرهائن" الفرنسيين المحتجزين لدى إيران.

ودعت كولونا إيران، خلال مؤتمر صحافي على هامش المؤتمر الإقليمي المنعقد في الأردن، إلى احترام "الحقوق المدنية والسياسية" في هذا البلد، و"وقف تدخل" طهران في شؤون دول الجوار.

وقالت: "تحدثت معه (الوزير الإيراني) لفترة وجيزة في قاعة القمة لأطلب منه مرة أخرى الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى إيران، والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي بشكل عام".