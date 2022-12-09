"النواب الأمريكي" يصادق على مساعدة عسكرية لتايوان بـ 10 مليارات دولار

وتم التوصل إلى هذا النص الذي يتوقع أن يثير غضب بكين، بعد مفاوضات طويلة، وكانت نسخة سابقة تنص على منح الجزيرة وضع "حليف كبير خارج حلف شمال الأطلسي".

ويشير مشروع القانون إلى تقارب كبير بين الولايات المتحدة وتايوان في وقت تراجعت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

انفصلت تايوان عن الصين في نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949.