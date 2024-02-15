لوموند: ماكرون يواجه الأزمات الداخلية بـ"خطاب عسكري"

قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون، يلجأ إلى استخدام الخطاب العسكري بإستراتيجية بلاغية لمواجهة الأزمات التي تمر بها بلاده، بهدف نقل الشعور بالسيطرة والقوة في وقت الأزمات المتصاعدة.

وتطرَّقت الصحيفة إلى مصطلح "إعادة التسلح" الذي بات يستخدمه ماكرون في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي يسعى من خلاله إلى نقل الشعور بالسيطرة والقوة في وقت الأزمات المتصاعدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء غابرييل أتال كرَّر هذا الأمر بشكل ملحوظ خلال خطابه السياسي الأخير.

وترى لوموند أن هذه المبادرة تهدف إلى إعادة بناء الجوانب المجتمعية المختلفة، مثل: القطاعات المدنية، والزراعية، والأكاديمية، والعلمية، والصناعية، والديمغرافية، وتشبه مفهوم "إعادة التسلح الأخلاقي" الذي ظهر في أوائل القرن العشرين، لا سيما في الولايات المتحدة.