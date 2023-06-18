مسؤول أوروبي: سنسرع وتيرة تسليم شحنات الأسلحة لأوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أنه بصدد تسريع وتيرة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا دعما للهجوم المضاد على القوات الروسية.

ونقلت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن مفوض الصناعة بالاتحاد الأوروبي تييري بريتون قوله، إن الاتحاد سيكثف من جهوده لتسليم الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا.