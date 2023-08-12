برلمان إيكواس يعتزم إرسال لجنة للقاء قادة الانقلاب بالنيجر

أعلن متحدث باسم برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم السبت أن البرلمان يعتزم إرسال لجنة إلى النيجر لعقد لقاء مع قادة الانقلاب العسكري الذين استولوا على السلطة الشهر الماضي ويرفضون حتى الآن الضغوط الدبلوماسية لإعادة الحكم المدني.

وفي وقت سابق، قرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، نشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة الإقليمية لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، وفق القرارات التي تمت قراءتها في نهاية قمة عقدت في أبوجا.

واحتجز جيش النيجر الشهر الماضي الرئيس محمد بازوم واستولى على السلطة؛ مما أثار تنديدا من القوى العالمية الكبرى التي هددت بالقيام بعمل عسكري كملاذ أخير لكنها قالت أيضا إنها تسعى لتسوية الوضع سلميا.

ويرفض قادة الانقلاب الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيكواس والولايات المتحدة وآخرون؛ مما يهدد باندلاع المزيد من الصراع في منطقة الساحل الفقيرة بغرب أفريقيا التي تواجه بالفعل تمردا إسلاميا عنيفا.

ولا تقتصر المخاوف على مصير النيجر، وهي من المنتجين الرئيسين لليورانيوم وحليفة رئيسة للغرب، بل هناك مخاوف أخرى تساور القوى العالمية على مصالحها الاستراتيجية الكبيرة في المنطقة شبه الصحراوية.

وتتمركز قوات أمريكية وفرنسية وألمانية وإيطالية في النيجر لمواجهة تمرد جماعات محلية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية أدى لمقتل الآلاف وتشريد الملايين في منطقة الساحل.