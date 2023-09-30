ماذا وراء تعزيز الشراكة بين المملكة المتحدة وتركيا؟

في الوقت الذي تسعى فيه المملكة المتحدة نحو فرصٍ جديدة لتنويع علاقاتها التجارية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، أدركت أنّ تركيا تمثل سوقا مهمًا وشريكًا متكاملا. وقد شرع البلدان في تعزيز شراكتهما ليس في المجال التجاري فحسب، وإنما أيضًا في مجالات أخرى كالاستثمار وسياسات الهجرة والتعاون الدفاعي.

فبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أبرم الجانبان اتفاقية أولية للتجارة الحرة، ودخلت حيز التنفيذ مطلع 2021، وهدفت إلى الحفاظ على العلاقات التجارية التفضيلية وتعزيز العلاقات الثنائية المستقبلية. وبمرور الوقت، نمت العلاقات التجارية بينهما.

وأعلن، في يوليو/تموز الماضي، عن قرار بإعادة التفاوض على الاتفاقية الحالية بعدما جرت مراجعتها؛ بهدف إدخال تحسينات على عدد من المجالات وبخاصة الخدمات والبيانات والقطاع الرقمي. وفي حال التوصل إلى اتفاق بشأنها، فقد تؤدي إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتعاون بين البلدين.

لكن هذا المسعى المتمثل بتعزيز الشراكة بينهما سيستغرق وقتا، فربما يتطلب التفاوض على اتفاقية جديدة سنوات، وسيكون تطبيقها معقدا، كما سيتطلب رغبة كلا الطرفين لتقديم تنازلات وإيجاد أرضية مشتركة. وحتى الآن يبدو أنهما على استعداد للمشاركة وفقا لذلك.

وبالإضافة لتنمية العلاقات التجارية، عزز البلدان من تعاونهما الجيوسياسي، فقد تعاونا في عدد من الجبهات الدبلوماسية وانخرطا في حوار حول قضايا تتعلق بالاستقرار الإقليمي، وخاصة في العراق وسوريا، وكذلك جهود مكافحة الإرهاب.

كما أبدى البلدان تعاونا ثنائيا قويًا في المسائل الإنسانية وقضايا الهجرة. وألقت أزمة اللاجئين الناجمة عن الصراع في سوريا بظلالها على البلدين مع الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يصلون إليهما.

تضافرت أنقرة ولندن معًا في محاولة معالجة هذه القضايا، وإيجاد سبل للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالأزمة، كالمخاوف الأمنية المحلية والضغط على الموارد المحلية، والتحديات التي يمثلها الاندماج الاجتماعي.

ومؤخرا، أبرمت الحكومة البريطانية اتفاقا مع تركيا لقطع الطريق على عصابات تهريب البشر وللتصدي للهجرة غير الشرعية، حيث ستتم زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أجهزة إنفاذ القانون.

كذلك ساهم التعاون الدفاعي في تعميق العلاقات الثنائية. وانخرط الشريكان في عمليات التدريب وجهود بناء القدرات والعمليات العسكرية المشتركة، وتبادل التجارة والتقنيات المتعلقة بالدفاع.

ومع كل هذا، ظهرت توترات في العلاقة بينهما عندما تباينت أولوياتهما الاستراتيجية وتلك المتعلقة بالسياسة الخارجية، كموضوع سوريا على سبيل المثال. كما أثيرت مخاوف حول الثقة بالشراكة بعد قرار تركيا شراء صواريخ (اس-400) من روسيا في 2019، جرّاء المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بمسائل توافقية حول أنظمة الدفاع الخاصة بحلف الناتو.

المصدر: مركز "اتلانتيك كاونسيل" الأمريكي