روسيا تشن هجومًا جويًّا على كييف قبل ساعات من قمة حلف الأطلسي

قال الجيش الأوكراني إن روسيا وجَّهت ضربة جوية لكييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك قبل ساعات فقط من بدء قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا لمواجهة التهديدات الأمنية الروسية.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف في منشور على تيليغرام، "العدو هاجم كييف من الجو للمرة الثانية هذا الشهر".

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع طائرات شاهد المسيرة الإيرانية التي أطلقتها روسيا قبل أن تصل إلى أهدافها.

ولم ترد معلومات بعد عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.

وقال سلاح الجو الأوكراني، إن صفارات الإنذار من الغارات الجوية فوق كييف دوَّت لمدة ساعة، ولأكثر من ساعة في أجزاء أخرى من شرق أوكرانيا.

وسمِع شهود في كييف دوي انفجارات تشبه أصوات أنظمة الدفاع الجوي التي تعترض الأهداف خلال ضربة جوية.