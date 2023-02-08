بلينكن: حجم خسائر الأرواح جراء الزلزال في تركيا وسوريا "مروع"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن حجم الخسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وأودى بحياة أكثر من 11500 شخص "صادم ومروع حقاً".

وذكر بلينكن أن الولايات المتحدة "نشرت أكثر من 150 من عناصر البحث والإنقاذ في تركيا، وأن واشنطن سيكون لديها المزيد لتعلنه في الأيام المقبلة حول الكيفية التي ستواصل بها دعم الشعبين التركي والسوري خلال مرحلة التعافي من الدمار".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه "لا علم لديه بأي اتصالات أمريكية مع الحكومة السورية في الأيام التي تلت الزلزال".