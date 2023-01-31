مفاوض روسي: محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران وصلت إلى طريق مسدود
اعتبر مندوب روسيا في المنظمات الدولية ورئيس فريق بلده في المفاوضات النووية مع إيران، ميخائيل أوليانوف، أن محادثات أحياء الاتفاق النووي "وصلت إلى طريق مسدود".
وقال أوليانوف في حوار مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، الثلاثاء، إن "الغرب ليس لديه إرادة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، وليس إيران".
وأضاف: "في الوقت الحالي تمتلك إيران وروسيا والصين الإرادة السياسية اللازمة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، بينما لا تظهر الأطراف الغربية في هذا الاتفاق مثل هذه الإرادة".
وبشأن إمكانية استئناف المفاوضات النووية، قال أوليانوف: "لسوء الحظ وصلت الظروف الحالية لمفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة إلى طريق مسدود ولم تجر أي مفاوضات دبلوماسية جادة منذ الأول من أيلول /سبتمبر الماضي".
لكنه استدرك بالقول، إن الاتفاق النووي "لم يمت، فمن السابق لأوانه القول إن خطة العمل الشاملة المشتركة قد ماتت، وهناك فرصة لإحياء خطة الاتفاق النووي".
وشدد أوليانوف على أن "إحياء الاتفاق النووي يتطلب قرارًا سياسيًا من قبل جميع الأطراف".
وتابع أوليانوف: اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قدر من الإجراءات لدفع إيران نحو توسع كبير في برنامجها النووي من الناحيتين الكمية والنوعية.
ومنذ أشهر طويلة توقفت المفاوضات النووية بين إيران والغرب بهدف إحياء الاتفاق المبرم العام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية العام 2018 وقامت بتشديد العقوبات على إيران.
وبعد الاحتجاجات التي اندلعت في إيران منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن أن جهود إحياء الاتفاق النووي مع إيران خرجت من جدول أعمالها.