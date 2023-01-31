مفاوض روسي: محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران وصلت إلى طريق مسدود

اعتبر مندوب روسيا في المنظمات الدولية ورئيس فريق بلده في المفاوضات النووية مع إيران، ميخائيل أوليانوف، أن محادثات أحياء الاتفاق النووي "وصلت إلى طريق مسدود".

وقال أوليانوف في حوار مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، الثلاثاء، إن "الغرب ليس لديه إرادة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، وليس إيران".