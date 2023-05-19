واشنطن تحقق في احتمال مقتل مدني سوري إثر ضربة أمريكية
فتحت الولايات المتحدة تحقيقاً لمعرفة ما إذا كانت غارة بطائرة مسيّرة في سوريا قد أدّت إلى مقتل مدني بينما كانت تستهدف قيادياً في تنظيم "القاعدة" الإرهابي، حسبما أفادت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) اليوم الجمعة.
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الميجر جون مور: "تواصل سنتكوم تقييم آثار الضربة وهي على علم بالتصريحات التي تفيد بأنّ هذه الضربة أسفرت عن مقتل مدني".
وأضاف أنّ القيادة المركزية "تحقّق لتحديد ما إذا كان هذا العمل قد تسبّب عن غير قصد بأضرار للمدنيين أم لا".
وكانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أعلنت في الثالث من أيار/مايو استهداف "قيادي في تنظيم القاعدة" في ضربة جوية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
ولكن بعد ساعات من الضربة التي استهدفت أطراف قرية قورقانيا في منطقة حارم، سارعت عائلة وأقارب الشخص المستهدف واسمه لطفي حسن مسطو إلى نفي أيّ علاقة له بتنظيم "القاعدة".
وقال شقيقه محمّد رضا حسن مسطو (72 عاماً) لوكالة فرانس برس: "كلّ ما يُقال عن أنه في القاعدة أو في جبهة النصرة، كذب بكذب"، مضيفاً: "حتى الدعايات الأمريكية كلّها كاذبة".
وأشار إلى أنّ شقيقه أب لـ12 ولداً، ولم يتجاوز الستين من عمره، موضحاً أنّه يمتلك مدجنة و"كان يرعى الأغنام في الجبل، حين أتت الطائرة واستهدفته بالتحديد". وتابع: "لا هو في القاعدة ولا في النصرة ولا علاقة له بهذه المواضيع كلّها".
وقال: "كان سعيداً في حياته والناس كلّها تحبّه وتقدّره"، مضيفاً: "كان مشغولاً بعمله ولا يتعاطى مع أحد، يهتمّ بشؤونه ويقطن عند أطراف القرية" على حدّ قوله.
وتستهدف القوات الأمريكية بشكل متكرّر "جهاديين" مرتبطين بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين.
وتُسيطر "هيئة تحرير الشام"، التي كانت تعرف بـ"جبهة النصرة" قبل إعلان فكّ ارتباطها بتنظيم "القاعدة"، على نصف مساحة محافظة إدلب الحدودية مع تركيا.
وتضمّ في صفوفها نحو 25 ألف مسلح، بينهم أجانب غالبيتهم من جنسيات عربية.
ورغم إعلان فكّ ارتباطها بـ"القاعدة"، لا تزال واشنطن تصنّف الهيئة على أنّها تنظيم "إرهابي".
ولا يزال نحو ألف جندي أمريكي منتشرين في سوريا كجزء من الجهود الدولية لمحاربة المتطرفين.