واشنطن تحقق في احتمال مقتل مدني سوري إثر ضربة أمريكية

فتحت الولايات المتحدة تحقيقاً لمعرفة ما إذا كانت غارة بطائرة مسيّرة في سوريا قد أدّت إلى مقتل مدني بينما كانت تستهدف قيادياً في تنظيم "القاعدة" الإرهابي، حسبما أفادت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الميجر جون مور: "تواصل سنتكوم تقييم آثار الضربة وهي على علم بالتصريحات التي تفيد بأنّ هذه الضربة أسفرت عن مقتل مدني".

وأضاف أنّ القيادة المركزية "تحقّق لتحديد ما إذا كان هذا العمل قد تسبّب عن غير قصد بأضرار للمدنيين أم لا".

وكانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أعلنت في الثالث من أيار/مايو استهداف "قيادي في تنظيم القاعدة" في ضربة جوية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.