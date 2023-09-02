"التلغراف": أزمات متلاحقة تضرب بريطانيا وسط قلق على مستقبلها

تواجه بريطانيا خطر الاستسلام بعد أن مرت بعدد من الأزمات في مجال الصحة والتعليم والاقتصاد والهجرة غير الشرعية، فالمدارس انهارت، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية فشلت، والضرائب بازدياد مستمر، والكثير من البريطانيين لم يعودوا يتوقعون أي شيء أفضل، وفق ما ذكرت صحيفة " التلغراف" البريطانية.

وفي تقرير للصحيفة، "لا يحتاج المتأمل للكثير من الوقت ليرى الكثير من الإخفاقات هنا وهناك، فجسر هامرسميث غرب لندن مغلق منذ أربع سنوات، وعرفنا بوجود عيوب في الخرسانة في بعض المدارس، ولدينا يوم آخر من إضرابات السكك الحديدية، وإضرابات أطباء، ناهيك عن تأجيل برامج البنية التحتية بحجج وأولويات واهية".

وقالت: "أصبح العرض الرسمي للحكومة البريطانية مجرد إحصائيات تنافي الحقائق على الأرض، فلا الكتابة والقراءة تحسنت معدلاتها، ولا الجرائم انخفضت، ولا شوارع بريطانيا أضحت أكثر أمانًا، ولا مسروقات المتحف الوطني عادت، ولا مشاريع الطاقة المتجددة وفرت على جيوب المواطنين شيئًا".