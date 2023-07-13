ألمانيا تعلن خطة "أكثر تشددًا" للتعامل مع الصين

كشفت ألمانيا، الخميس، عن خطة تستراتيجية جديدة للتعامل مع نهج الصين الذي يزداد "تشددًا"، مع اعتماد مجلس الوزراء وثيقة تهدف إلى إعادة تحديد العلاقات مع بكين.

وكتب المستشار الألماني أولاف شولتز في تغريدة: "هدفنا ليس الانفصال عن (الصين) لكننا نريد خفض الارتهان الحرج في المستقبل".

وعرض الاستراتيجية الجديدة قائلًا إنها تأتي ردًّا على "الصين التي تغيرت وتبدي تشددًا متزايدًا".

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إن السياسة التي قالت الحكومة إنها ستكون ضمن مقاربة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الصين، تهدف إلى أن "تكون واقعية لكن ليست ساذجة".

وأتت الوثيقة نتيجة أشهر من المداولات داخل الحكومة الألمانية حول استراتيجيتها حيال الصين.