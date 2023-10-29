تقرير: إسرائيل لن تغفر لنتنياهو "مذابح" السابع من أكتوبر

وأشارت الغارديان إلى أن نتنياهو يقوم حاليًا بحملة معقدة، تستنفد منه جهدًا يوازي الجهد المبذول لمواصلة الحرب، ويبدو أنها تحقق نجاحات معينة، تهدف إلى تأخير تشكيل لجان التحقيق بطريقة تكفل استمرار عملها لسنوات عديدة تمكنه من التشبث برئاسة الحكومة بدعوى أن الحقيقة لم تتضح بعد.

وتابعت الصحيفة، بأن الأمور هذه المرة تبدو مختلفة، فالشارع الإسرائيلي، وتحديدًا أهالي الرهائن والضحايا، يغلي، وبوادر الانقسام حتى في دائرة نتنياهو رغم محاولة إخفائها ظاهرة للعيان ويمكن قراءتها من خلال القرارات المترددة وغير الحاسمة.

كذلك تشير استطلاعات الرأي إلى أن أربعة من كل خمسة يتهمون الحكومة بالمسؤولية عن "مذابح" السابع من أكتوبر، وأكثر من نصفهم يريدون استقالة نتنياهو.

ويضاف إلى ذلك الغضب الذي يواجهه ووزراءه من أفراد غاضبين يصرخون في وجوههم أثناء زياراتهم للمستشفيات والمجتمعات المتضررة.

وأضافت الصحيفة، أن نتنياهو يميل إلى طرح القضايا الشائكة وافتعال الأزمات، كلما كان ذلك ممكنًا، كوسيلة للنجاة السياسية، وقالت: ها هو ينتقل إلى مرحلة جديدة من الحرب من خلال تصعيد العمليات البرية بالرغم من تلقيه عددًا من النصائح بالتريث وعدم المغامرة بإفشال أي مفاوضات من الممكن أن تحرر الرهائن، وتُعرض حياتهم وحياة المدنيين لمزيد من الخطر.

وعلى الرغم من أن الشكل الذي قد يبدو عليه، أو ينبغي أن يكون عليه، النصر الذي قد تحققه إسرائيل في قطاع غزة ليس معروفًا بعد، إلا أن الناس، والإسرائيليين تحديدًا، سيتذكرون نتنياهو بوصفه من تسبب ووقف خلف كل ما جرى وسيجري.

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية