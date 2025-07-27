بوتين يؤكد رفع مستوى الاستعداد القتالي لقوات البحرية الروسية (فيديو)

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، تهنئة للمشاركين في مناورات "عاصفة يوليو" بمناسبة يوم البحرية، مؤكدًا أن المهمة الأساسية للبحرية هي ضمان أمن روسيا، وحماية سيادتها ومصالحها الوطنية.

وقال بوتين، في كلمة عبر الفيديو "أهنئكم بيوم البحرية"، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه القوات في حماية البلاد.

وأوضح الرئيس الروسي أن الهدف الرئيس من التدريبات هو إتقان وحدات ومفارز الأسطول لعمليات صد أي هجوم من البحر، وتنفيذ مجموعة من المهام المعقدة وغير النمطية، سواء العملياتية أم التكتيكية، مع الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة.

وشدد بوتين على أن روسيا ستواصل رفع مستوى التدريب القتالي لأطقم الغواصات والسفن، بالإضافة إلى الوحدات الساحلية والجوية التابعة للبحرية.

وفي السياق ذاته، أعلنت روسيا إلغاء العرض البحري الكبير الذي كان من المقرر تنظيمه في سانت بطرسبرغ بمناسبة يوم الأسطول، وذلك "لأسباب أمنية"، بحسب ما نقلته وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي أوضح أن "القرار جاء بسبب الوضع العام، مع إعطاء الأولوية القصوى للاعتبارات الأمنية".

يُشار إلى أن العرض كان يُنظم سنويًا منذ عام 2017، ويشارك فيه عدد من السفن والغواصات لإظهار قوة البحرية الروسية.