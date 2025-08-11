logo
إيران تحتجز ناقلة نفط بمياه الخليج وتعتقل 17 أجنبياً

أوقفت قوات حرس الحدود الإيرانية في محافظة هرمزغان جنوب إيران، اليوم الاثنين، ناقلة نفط ترفع علم دولة أجنبية قرب مدينة جاسك الإيراني.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، "كانت الناقلة، التي تحمل اسم "فونكس"، محمّلة بأكثر من مليونين وثلاثين ألفاً وسبعمئة وخمسة وخمسين لتراً من وقود الديزل المهرَّب، وتم توقيف 17 أجنبياً على صلة بالقضية".

وبحسب ما صرّح به قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي جودرزي، نُفذت العملية بعد متابعة استخباراتية دقيقة، واستخدام تجهيزات إلكترونية متطورة، ورصد جوي.

وأضاف "لقد تلقت السلطات معلومات تشير إلى أن شبكة كبرى لتهريب الوقود تعتزم نقل شحنة كبيرة إلى خارج البلاد على بُعد 23 ميلاً بحرياً قبالة سواحل جبل مبارك".

وتابع "بعد تنسيق استخباراتي وعملياتي بين قوات حرس الحدود والبحرية الإيرانية، تم اعتراض الناقلة في المياه الإقليمية الإيرانية، بينما قدّر الخبراء القيمة السوقية للشحنة بحوالي 759 مليار ريال (نحو 15 مليون دولار)".

وأكد جودرزي أن استمرار التعاون بين القوات المسلحة الإيرانية في البر والبحر وجّه ضربات قوية لشبكات التهريب، ومنع المستغلين من تحقيق أهدافهم.

ويُعد تهريب الوقود من إيران، بسبب الفارق الكبير بين الأسعار المحلية والعالمية، أحد أبرز التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.

 

 

