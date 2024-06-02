مصدر لـ"إرم نيوز": مدينتان تفصلان روسيا عن فرض المنطقة العازلة في خاركيف

أكد مصدر عسكري روسي مطلع لـ"إرم نيوز" أن مدينتين في مقاطعة خاركيف تفصلان قوات بلاده عن فرض المنطقة العازلة داخل أوكرانيا.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدة أومانسكوي في دونيتسك، وتحقيق نحاجات كبيرة في خاركيف المقاطعة الحدودية والتي تضم ثاني أكبر المدن الأوكرانية بعد كييف.

ومع اقتراب هجوم خاركيف من دخوله شهره الأول، وتحقيق الجيش الروسي تقدمًا سريعًا فيها دخلت المنطقة كجبهة تفرض نفسها بقوة على مشهد الصراع، بعد اقتصاره على 4 جبهات (دونيتسك، لوغانسك، خيرسون، وزاباروجيا) كانت تشكل خريطة الحرب في عامها الثالث.

وفي العاشر من الشهر الماضي، شنت القوات الروسية هجومًا مباغتًا على خاركيف حيث استطاعت، خلال أيام قليلة، السيطرة على عدة قرى حدودية، في المقابل كانت انهيار التحصينات الأوكرانية هو السمة التي ظهرت في تلك المعارك