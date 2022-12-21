أردوغان: القوى الأجنبية تستغل قضية إمام أوغلو لـ"التلاعب السياسي"

ردّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، على انتقادات غربية طالته، بعد حظر سياسي فُرض على رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، قبل انتخابات العام المقبل.

وقال أردوغان لأنصار حزبه الحاكم، إن القوى الأجنبية تحاول استغلال القضية للتلاعب بالسياسة التركية قبل التصويت.

وسألهم: "هل تبحثون عن مهندسين سياسيين؟ هل تبحثون عن أجانب يستخدمون جريمة فردية للتلاعب بالسياسة في بلدنا؟"