أردوغان: القوى الأجنبية تستغل قضية إمام أوغلو لـ"التلاعب السياسي"
ردّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، على انتقادات غربية طالته، بعد حظر سياسي فُرض على رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، قبل انتخابات العام المقبل.
وقال أردوغان لأنصار حزبه الحاكم، إن القوى الأجنبية تحاول استغلال القضية للتلاعب بالسياسة التركية قبل التصويت.
وسألهم: "هل تبحثون عن مهندسين سياسيين؟ هل تبحثون عن أجانب يستخدمون جريمة فردية للتلاعب بالسياسة في بلدنا؟"
وحكمت محكمة، الأسبوع الماضي، على إمام أوغلو بالسجن لأكثر من عامين ومنعته من تولي منصب رسمي للمدة نفسها بتهمة "إهانة مسؤول عام" في 2019.
ونشأت القضية بعد الانتخابات البلدية التي ألغيت وفاز إمام أوغلو فيها من جديد بعد إعادتها.
وبرز إمام أوغلو كواحد من أكثر زعماء المعارضة القادرين على مواجهة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/ يونيو المقبل.
وسيستمر رئيس البلدية البالغ من العمر 52 عامًا في منصبه في حين تنظر المحاكم في استئنافه.
لكن مسؤولا كبيرا قال إن إمام أوغلو لن يسمح له بأن يشغل منصب الرئيس في حال فوزه بالانتخابات.
وقال المسؤول إنه سيتعين بعد ذلك إجراء انتخابات رئاسية ثانية.
وأدانت دول غربية الحكم وعلى رأسها الولايات المتحدة التي قالت وزارة خارجيتها إنها أصيبت "بخيبة أمل عميقة" بينما وصفته ألمانيا بأنه "ضربة قوية للديمقراطية".
وامتنع أردوغان عن التعليق على الإدانة 3 أيام، ثم نأى بنفسه عن الحكم وأشار إلى أنه مازال من الممكن استئنافه.