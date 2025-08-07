ترامب: توقيع اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا الجمعة

أطباء بلا حدود: توزيع المساعدات في غزة نظام تجويع
07 أغسطس 2025، 11:46 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه سيستضيف زعيمي أذربيجان وأرمينيا في "مراسم رسمية لتوقيع اتفاق سلام" في البيت الأبيض الجمعة، بحسب "رويترز".

 وفي منشور على منصة تروث سوشيال، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستوقع أيضا اتفاقيات اقتصادية ثنائية مع البلدين.

وكانت أرمينيا أعلنت، الأربعاء، أن رئيس وزرائها نيكول باشينيان، سيعقد "لقاء ثلاثيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس أذربيجان إلهام علييف؛ للمساهمة في السلام والازدهار والتعاون الاقتصادي في المنطقة".

 وفي مارس/ آذار، أعلنت أرمينيا وأذربيجان التوصل إلى "اتفاق سلام" إثر مفاوضات كان الغرض منها تسوية النزاع بينهما، لكن الاتفاق لم يوقع، في حين طلبت باكو من يريفان الوفاء ببعض الالتزامات قبل إبرامه، بينها تعديل دستورها الذي يشير إلى "إعادة توحيد" البلاد مع ناغورني قرة باغ.

