شابان روسيان ينشران مقطع خدعة أوقعا فيها وزير خارجية بريطانيا (فيديو)

نشر شابان روسيان، اشتهرا باستهداف السياسيين والمشاهير بالمقالب والخدع، المقطع الخاص بخدعة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

وتضمن المقطع مكالمة فيديو مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون جرت بعد إيهامه بأنه يتحدث مع رئيس أوكراني سابق.

وامتدت المكالمة التي أجراها الشابان، اللذان يحملان الاسمين المستعارين "فوفان" و"ليكزس"، على مدى 15 دقيقة، ظهر فيها كاميرون في مكان مفتوح مرتدياً ملابس غير رسمية.

وعلقت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الأربعاء، على المقطع بالقول إن المكالمة بدت وكأنها عملية روسية هدفها تشتيت الأنظار عن حرب موسكو في أوكرانيا.

ونفى الشابان الروسيان، في السابق، اتهامات غربية بأن لهما صلات بأجهزة المخابرات الروسية، إلا أن أسئلتهما تكون في الكثير من الأحيان مرتبطة بالدولة الروسية.

وكانت الخارجية البريطانية قد كشفت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن كاميرون أجرى مكالمة فيديو مع شخص زعم أنه الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو قبل إدراك أنه وقع ضحية مقلب.