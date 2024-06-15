وزير خارجية السعودية: السلام في أوكرانيا سيتطلب "تسوية صعبة"
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم السبت، إن أي محادثات سلام ذات مصداقية بشأن الحرب في أوكرانيا ستحتاج إلى مشاركة روسيا وإنها ستتطلب "تسوية صعبة".
وأضاف خلال مؤتمر في سويسرا يهدف إلى تمهيد الطريق لعملية السلام أن السعودية ملتزمة بالمساعدة في إنهاء الصراع، وفقًا لما أوردت وكالة "رويترز".
وقال الوزير السعودي: "نعتقد أنه من المهم أن يشجع المجتمع الدولي أي خطوة نحو مفاوضات جدية ستتطلب تسوية صعبة في إطار خارطة طريق نحو السلام".
وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" ذكرت في وقت سابق أن وزير الخارجية وصل السبت إلى مدينة لوتسيرن السويسرية لرئاسة وفد المملكة في (قمة السلام في أوكرانيا).