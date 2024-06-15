وزير خارجية السعودية: السلام في أوكرانيا سيتطلب "تسوية صعبة"

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم السبت، إن أي محادثات سلام ذات مصداقية بشأن الحرب في أوكرانيا ستحتاج إلى مشاركة روسيا وإنها ستتطلب "تسوية صعبة".

وأضاف خلال مؤتمر في سويسرا يهدف إلى تمهيد الطريق لعملية السلام أن السعودية ملتزمة بالمساعدة في إنهاء الصراع، وفقًا لما أوردت وكالة "رويترز".