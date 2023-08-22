بوتين: روسيا لا تزال مورد غذاء لأفريقيا يمكن التعويل عليه

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن تظل بلاده موردا موثوقا إلى إفريقيا، مشيرا إلى أن نسبة التجارة بالمواد الغذائية بين روسيا والقارة السمراء زادت 60% هذا العام.

وقال الرئيس الروسي، في خطاب عبر الفيديو ألقاه أمام المشاركين في منتدى أعمال بريكس المقام في جنوب إفريقيا، إن بلاده كانت وستظل موردا مسؤولا للغذاء للقارة الأفريقية.

وأضاف بوتين: "التجارة في المنتجات الزراعية بين روسيا والدول الأفريقية زادت العام الماضي بنسبة 10 في المائة، وبلغت 6.7 مليار دولار، وفي الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام زادت بنسبة قياسية بلغت 60 في المائة".

وتابع بوتين: "بلغت صادرات الحبوب الروسية إلى أفريقيا في عام 2022 حوالي 11.5 مليون طن، وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2023 - ما يقرب من 10 ملايين طن".

واستطرد: "كل هذا تم على الرغم من العقوبات غير القانونية المفروضة علينا، والتي تعرقل بشكل خطير تصدير المواد الغذائية الروسية وتعقد لوجستيات النقل والتأمين والمدفوعات المصرفية".

وأشار بوتين في كلمته إلى أن التخلي عن الدولار كعملة عالمية عملية لا رجعة فيها، وسط التقلبات في الأسواق المالية والطاقة وغيرها من الأسواق.